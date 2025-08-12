The Rose regresa en concierto a la CDMX con su gira Once Upon A Wrld Tour este 12 de agosto en el Pepsi Center WTC en la CDMX.

Por lo que acá te compartimos el setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de ningún detalle en el concierto de The Rose.

Setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de The Rose en Pepsi Center WTC del 12 de agosto

The Rose, el grupo de indie coreano, promete encender el Pepsi Center WTC este 12 de agosto.

Por lo que si eres de los afortunados en asistir, acá te compartimos el setlist, horario y telonero para el show en vivo de The Rose:

  • Apertura de puertas 7 de la tarde
  • Hora: 9:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo

Su gira, Once Upon A Wrld Tour, incluye paradas en Europa, Norteamérica, Latinoamérica (como México el 12 de agosto en el Pepsi Center WTC y Chile el 10 de agosto) y finalizará en Seúl el 30 de agosto de 2025.

The Rose
The Rose (@official_therose / Instagram)

Posible setlist de canciones para el concierto de The Rose en Pepsi Center WTC del 12 de agosto

Te compartimos los 24 posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de The Rose en Pepsi Center WTC del 12 de agosto:

  1. Breath
  2. Ticket To The Sky
  3. Childhood
  4. Definition of ugly is
  5. She’s in the Rain
  6. Tomorrow
  7. Nebula
  8. Lifeline
  9. You’re Beautiful
  10. Shift
  11. Slowly
  12. Nauseous
  13. Yes
  14. Back to Me
  15. Alive
  16. RED
  17. Sorry
  18. Eclipse
  19. Beauty and the Beast
  20. Nevermind
  21. Wonder
  22. Sour
  23. Cosmo
  24. O

Se espera que The Rose no sólo toque temas de su último álbum WRLD (mayo de 2025), que mezclan su estilo clásico con nuevos géneros, como matices country; sino también, alguna que otra sorpresa de Heal (2022) y Dual (2023).