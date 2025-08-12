The Rose regresa en concierto a la CDMX con su gira Once Upon A Wrld Tour este 12 de agosto en el Pepsi Center WTC en la CDMX.
Por lo que acá te compartimos el setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de ningún detalle en el concierto de The Rose.
Setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de The Rose en Pepsi Center WTC del 12 de agosto
The Rose, el grupo de indie coreano, promete encender el Pepsi Center WTC este 12 de agosto.
Por lo que si eres de los afortunados en asistir, acá te compartimos el setlist, horario y telonero para el show en vivo de The Rose:
- Apertura de puertas 7 de la tarde
- Hora: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo
Su gira, Once Upon A Wrld Tour, incluye paradas en Europa, Norteamérica, Latinoamérica (como México el 12 de agosto en el Pepsi Center WTC y Chile el 10 de agosto) y finalizará en Seúl el 30 de agosto de 2025.
Posible setlist de canciones para el concierto de The Rose en Pepsi Center WTC del 12 de agosto
Te compartimos los 24 posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de The Rose en Pepsi Center WTC del 12 de agosto:
- Breath
- Ticket To The Sky
- Childhood
- Definition of ugly is
- She’s in the Rain
- Tomorrow
- Nebula
- Lifeline
- You’re Beautiful
- Shift
- Slowly
- Nauseous
- Yes
- Back to Me
- Alive
- RED
- Sorry
- Eclipse
- Beauty and the Beast
- Nevermind
- Wonder
- Sour
- Cosmo
- O
Se espera que The Rose no sólo toque temas de su último álbum WRLD (mayo de 2025), que mezclan su estilo clásico con nuevos géneros, como matices country; sino también, alguna que otra sorpresa de Heal (2022) y Dual (2023).