Ya está todo listo para el concierto de Taemin en el Foro Team Bro. Te compartimos setlist y telonero para el viernes 30 de octubre.
El cantante surcoreano Lee Tae-min, conocido simplemente como Taemin, llega a CDMX con su gira mundial LiMiNaL.
La presentación en el Foro Team Bro llega luego de que se cambiara la sede original que era el Estadio Fray Nano.
Setlist del concierto de Taemin en Foro Team Bro
Este sería el setlist del concierto de Taemin en el Foro Team Bro para el 30 de octubre:
- IDEA
- Advice
- Parasite
- This Is the End
- Permission
- Guilty
- Pinocchio
- WANT
- Deja Vu
- Frankenstein
- MOVE
- Press Your Number
- Night Away
- Long Way Home
- 2 KIDS / SAD KIDS
- FLOAT
- If I could tell you
- Sober
- Gooey
- G.O.A.T
- The Rizzness
- Thirsty
- SKIN
- Let Me Be the One
- Easy Loving You
- 1004
El repertorio de Taemin contará con temas de su más reciente álbum de estudio, además de los hits famosos que lanzado a lo largo de su carrera musical.
Telonero del concierto de Taemin en Foro Team Bro
Hasta el momento, no se ha confirmado telonero para el concierto de Taemin en Foro Team Bro el viernes 30 de octubre.
El show del cantante surcoreano Taemin comenzará de forma directa.
De cualquier manera, se espera un espectáculo en vivo memorable en la Ciudad de México.