Ya está todo listo para el concierto de Taemin en el Foro Team Bro. Te compartimos setlist y telonero para el viernes 30 de octubre.

El cantante surcoreano Lee Tae-min, conocido simplemente como Taemin, llega a CDMX con su gira mundial LiMiNaL.

La presentación en el Foro Team Bro llega luego de que se cambiara la sede original que era el Estadio Fray Nano.

Setlist del concierto de Taemin en Foro Team Bro

Este sería el setlist del concierto de Taemin en el Foro Team Bro para el 30 de octubre:

IDEA

Advice

Parasite

This Is the End

Permission

Guilty

Pinocchio

WANT

Deja Vu

Frankenstein

MOVE

Press Your Number

Night Away

Long Way Home

2 KIDS / SAD KIDS

FLOAT

If I could tell you

Sober

Gooey

G.O.A.T

The Rizzness

Thirsty

SKIN

Let Me Be the One

Easy Loving You

1004

Taemin (Taemin)

El repertorio de Taemin contará con temas de su más reciente álbum de estudio, además de los hits famosos que lanzado a lo largo de su carrera musical.

Telonero del concierto de Taemin en Foro Team Bro

Hasta el momento, no se ha confirmado telonero para el concierto de Taemin en Foro Team Bro el viernes 30 de octubre.

El show del cantante surcoreano Taemin comenzará de forma directa.

De cualquier manera, se espera un espectáculo en vivo memorable en la Ciudad de México.