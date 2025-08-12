El esperado concierto de Shakira en Tijuana ha sufrido una lamentable modificación de último momento.

El cantante Pitbull, de 44 años de edad e invitado especial de la noche, ya no se reunirá con Shakira en el escenario.

Ocesa confirmó la noticia en un comunicado oficial, donde explicó los motivos que provocaron el cambio de última hora en el show de Shakira.

Shakira en concierto (@ocesa_pop)

Pitbull no acudirá al concierto de Shakira en Tijuana por “fallas técnicas” en su avión

A través de X, Ocesa informó que el avión que trasladaría a Pitbull desde Miami presentó fallas técnicas.

Debido a ello, el cantante ya no podría arribar llegar a tiempo para el concierto de Shakira -de 48 años de edad- en Tijuana.

Aviso Importante sobre el show de Shakira en Tijuana pic.twitter.com/bgDs9iVc0P — Ocesa Total (@ocesa_total) August 11, 2025

Ocesa lamentó el inconveniente y agradeció la comprensión del público, destacando que Shakira ofrecerá un espectáculo completo y de alto nivel pese a la ausencia del cantante.

“Sentimos profundamente este inconveniente, que sin duda habría sumado a una noche inolvidable”, señaló la empresa.

Pitbull se disculpa en video por la cancelación de su participación en el concierto de Shakira

Ocesa compartió un breve video en el que aparece Pitbull disculpándose por no poder cumplir con su cita al lado de Shakira.

“Quiero empezar por decirle a todo el mundo allá afuera, disculpa que no puedo estar ahí esta noche, hay cosas en la vida que uno no puede controlar”, lamentó.

Pitbull pidió a quienes tienen boletos para el concierto “que gocen, que bailen y que disfruten con la única, Shakira”.

Asimismo, el cantante agradeció a Shakira por la invitación a su show y terminó su mensaje gritando fuerte: “¡Que viva México!“.

Shakira, por su parte, confirmó en su cuenta de Instagram que ya se encuentra en México.

A través de una historia, la cantante aparece a bordo de una camioneta donde se le escucha decir, “ya estamos en México”, lo que celebran con gritos sus dos hijos.