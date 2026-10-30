Previo al Día de Muertos, este 30 de octubre tendremos el concierto de LNG/SHT en el Pepsi Center, donde celebrará su “desrretiro” de una noche.

Si quieres ir al concierto de LNG/SHT en el Pepsi Center, aquí te daremos todos los detalles al respecto, incluido el setlist y el telonero que lo acompañará.

Setlist del concierto de LNG/SHT en el Pepsi Center

No hay un repertorio definido para el concierto de LNG/SHT en el Pepsi Center; sin embargo, es posible que interprete sus canciones más conocidas.

En ese sentido, te damos el setlist tentativo del concierto de LNG/SHT en CDMX:

Año de flores

Sin cuenta

Club de los 27

Fresa

No voy a salir de casa

Muchacha I

Muchacha II

Otakus y yakuzas

Bad Religion

Haciendo dagas

Wachadafunk

La insoportable levedad del ser (Una persona horrible)

Caballeros del sábado por la noche

Sobrio y confundido

Cuando regreses

Ladrillo y cemento

Orquesta de amigos y conocidos

Malus Juventus Les Punx!

Fe ciega para sordos

Monkey Man

Yo soy mi propio lunes (Ataúd)

La 2da o 3era peor depresión que he tenido en mi vida

Si este mundo acaba hoy

¿Quén pompó?

Romcom

Llaves, teléfono y cartera

Caja de madera

Nuestros tiempos

Lluvia

La marcha de los tristes

LNG/SHT en el Pepsi Center (@lngsht / Instagram )

Telonero del concierto de LNG/SHT en el Pepsi Center

El concierto de LNG/SHT en el Pepsi Center tendrá de telonero al grupo Maniac Hispanic, quienes son originarios de Los Angeles, California.

De momento no se ha dado a conocer el horario en que saldrá Maniac Hispanic para abrir el concierto de LNG/SHT en el Pepsi Center, aunque se espera que sea una hora antes del acto principal.

Fuera de esta agrupación de Los Ángeles, no hay detalles de que vaya a haber más invitados en la presentación del rapero mexicano.

Quienes sean fans de los dos artistas, es recomendable llegar temprano para poder apreciar los dos actos, ya que valen mucho la pena para los fans del punk y el hip hop.