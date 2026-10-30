Ya está todo listo para el concierto de La Maldita Vecindad en Arena CDMX. Aquí el setlist y telonero de su concierto del 30 de octubre.

La Maldita Vecindad y Los Hijos del 5º Patio celebrará sus 40 años de trayectoria musical con su tradicional concierto “Día de Muertos en la Vecindad: Ofrenda a los Ancestros”

Setlist del concierto de La Maldita Vecindad en Arena CDMX

Este sería el setlist del concierto de La Maldita Vecindad en Arena CDMX del viernes 30 de octubre:

Solín

Bailando

Quinto Patio Ska

Morenaza

Lo pasado, pasado

Pata de perro

Un gran circo

La Martiniana

Los agachados

Expedientes marcianos

Tatuaje

Chango

Un poco de sangre

Mujer

Chacahua (El Grito de Luz)

Don Palabras

Música guerrera

El Tieso y la Negra Soledad

La Boa

Kumbala

Piel de obsidiana, La Cumbia del Xoloitzcuintle

Pachuco

La Maldita Vecindad y Los Hijos del 5º Patio (Maldita Vecindad y Los Hijos del 5º Patio / Facebook)

El repertorio que interpretará La Maldita Vecindad será un recorrido por sus mejores temas, aquellos que los convirtieron en un referente del ska y el rock mexicano.

Telonero para el concierto de La Maldita Vecindad en Arena CDMX

Hasta el momento, no se ha confirmado telonero para el concierto de La Maldita Vecindad.

El show de la agrupación en la Arena CDMX comenzará de forma directa.

Su presentación se centrará en la temática de Día de Muertos con una mucha música.

Por lo que será una celebración donde los asistentes podrán ir disfrazados y colocar fotos de sus seres queridos fallecidos, además de que habrá una exhibición de autos clásico.