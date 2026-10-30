Ya está todo listo para el concierto de La Maldita Vecindad en Arena CDMX. Aquí el setlist y telonero de su concierto del 30 de octubre.
La Maldita Vecindad y Los Hijos del 5º Patio celebrará sus 40 años de trayectoria musical con su tradicional concierto “Día de Muertos en la Vecindad: Ofrenda a los Ancestros”
Setlist del concierto de La Maldita Vecindad en Arena CDMX
Este sería el setlist del concierto de La Maldita Vecindad en Arena CDMX del viernes 30 de octubre:
- Solín
- Bailando
- Quinto Patio Ska
- Morenaza
- Lo pasado, pasado
- Pata de perro
- Un gran circo
- La Martiniana
- Los agachados
- Expedientes marcianos
- Tatuaje
- Chango
- Un poco de sangre
- Mujer
- Chacahua (El Grito de Luz)
- Don Palabras
- Música guerrera
- El Tieso y la Negra Soledad
- La Boa
- Kumbala
- Piel de obsidiana, La Cumbia del Xoloitzcuintle
- Pachuco
El repertorio que interpretará La Maldita Vecindad será un recorrido por sus mejores temas, aquellos que los convirtieron en un referente del ska y el rock mexicano.
Telonero para el concierto de La Maldita Vecindad en Arena CDMX
Hasta el momento, no se ha confirmado telonero para el concierto de La Maldita Vecindad.
El show de la agrupación en la Arena CDMX comenzará de forma directa.
Su presentación se centrará en la temática de Día de Muertos con una mucha música.
Por lo que será una celebración donde los asistentes podrán ir disfrazados y colocar fotos de sus seres queridos fallecidos, además de que habrá una exhibición de autos clásico.