Te revelamos el setlist y telonero para el concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional de este sábado 24 de octubre de 2026.
La cantante Gloria Trevi vuelve al Coloso de Reforma en CDMX con su gira musical Celebration Tour.
Setlist del concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional
Este sería el setlist del concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional este 24 de octubre:
- Grande / Habla blah blah
- El favor de la soledad
- La papa sin catsup
- Siempre a mí
- Pompas de jabón
- Cinco minutos
- Vestida de azúcar
- Dr. Psiquiatra
- El recuento de los daños
- Ábranse perras
- Cómo sufro
- Sufran con lo que yo gozo
- Me lloras
- Con los ojos cerrados
- Pelo suelto
- No querías lastimarme
- Todos me miran
- Mediterráneo
El repertorio de Gloria Trevi contará con una selección de sus mejores temas, incluirá canciones clásicas y hits recientes.
Telonero del concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional
Por ahora no se ha confirmado el telonero para el concierto de Gloria Trevi.
La cantante de “Dr. Psiquiatra” será la protagonista de su propio show en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.
Después de su presentación en el Coloso de Reforma, Gloria Trevi regresará al recinto para el 28 de noviembre de 2026.