Te revelamos el setlist y telonero para el concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional de este sábado 24 de octubre de 2026.

La cantante Gloria Trevi vuelve al Coloso de Reforma en CDMX con su gira musical Celebration Tour.

Setlist del concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional

Este sería el setlist del concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional este 24 de octubre:

Grande / Habla blah blah

El favor de la soledad

La papa sin catsup

Siempre a mí

Pompas de jabón

Cinco minutos

Vestida de azúcar

Dr. Psiquiatra

El recuento de los daños

Ábranse perras

Cómo sufro

Sufran con lo que yo gozo

Me lloras

Con los ojos cerrados

Pelo suelto

No querías lastimarme

Todos me miran

Mediterráneo

Gloria Trevi (Gloria Trevi / Facebook)

El repertorio de Gloria Trevi contará con una selección de sus mejores temas, incluirá canciones clásicas y hits recientes.

Telonero del concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional

Por ahora no se ha confirmado el telonero para el concierto de Gloria Trevi.

La cantante de “Dr. Psiquiatra” será la protagonista de su propio show en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Después de su presentación en el Coloso de Reforma, Gloria Trevi regresará al recinto para el 28 de noviembre de 2026.