El concierto de Carín León en Puerta Vallarta ¿se cancela? La fecha del 28 de mayo fue reprogramada.

Una de las fechas más esperadas del Festival Fiestas de Mayo 2024 de Puerto Vallarta ha sufrido un revés.

Esto, luego de que Carín León -de 34 años de edad- quien ofrecería un concierto el 28 de mayo en el evento, ha anunciado no podrá presentarse. ¿Por qué?

La tarde del lunes 27 de mayo, Carin León compartió un comunicado en sus historias de Instagram, donde anunció que por causas ajenas a él ya no realizará el concierto agendado para mañana.

El texto señala que “por cuestiones de logística” el show ya no podrá llevarse a cabo en la fecha anunciada.

Por fortuna, no todo son malas noticias, pues Carin León señaló que su show en la Explanada Vallarta en Puerto Vallarta sí se llevará a cabo, pero con un retraso de ocho días:

El concierto de Carin León que sí sigue en pie es el del miércoles 29 de mayo, en el Estadio Jalisco, de Guadalajara y según reportes, aún hay boletos a la venta.

La reprogramación de su concierto en Puerto Vallarta es la segunda polémica en la que Carin León se ve envuelto en el mes.

El pasado 20 de mayo el cantante presentó la portada de su nuevo disco titulado ‘Boca Chueca Vol. 1′ que muestra al cantante como si estuviera cantando, mientras una mano intenta tomarlo del rostro y varios rostros fantasmagóricos se asoman detrás de él.

Las críticas no se hicieron esperar, pues en redes sociales los internautas dijeron que no les había gustado porque parecía un producto hecho para Halloween.

Otros incluso afirmaron que la portada parecía evidenciar que Carin León había hecho un pacto con seres malignos.

A Carin León no le gustaron las críticas y respondió con un fuerte mensaje en el que lamentó que no pueda expresar sus miedos y dolor en la portada de su disco sin que le lancen acusaciones absurdas.

“Sabía que esta portada generaría una opinión dividida y mucha gente no lo entendería, pero me llaman oveja a mi cuando ustedes se creen todas las estupideces que ven en internet y uno no puede expresar miedos y dolor en una puta portada ni lo que genera en un artista el 🦁“demonio” que se vuelve el ojo público? Ojalá fuera un pacto pa no pegarme las putizas que me pegó trabajando y viajando.”

Carin León