Caloncho dará un concierto este 27 de noviembre en el Auditorio Nacional. Este será su setlist y telenero.

“El Tiempo es mi Casa Tour” llega al Auditorio Nacional este viernes 27 de noviembre con un show que inicia a las 8:30 p.m.

Hasta el momento, Caloncho no ha revelado si tendrá telonero en su concierto en el Auditorio Nacional.

Caloncho en el Auditorio Nacional: setlist del concierto

El concierto de Caloncho en el Auditorio Nacional tendría el siguiente setlist:

LeLeLeLeLeLe

Mangos

De la palma

Superdeli

El derroche

Hada Michelle

Oscar Alfonso

Locomotora

Errores de grabación

Bésame morenita

Chanates

Luna completa

Pero qué necesidad

Bolita de pan

Post química

Desconocido

Campamocha

Wacha checa

El día pone

Bienestar

Optimista

Fresco

Tu cárcel

Ánimo

Brillo mío

Naranjito sí carnal

Dime pa saber

Porque te vas

Hasta que amanezca

Chupetazos

Somos instantes

Palmar

Caloncho en el Auditorio Nacional (Instagram/@elcaloncho )

¿Aún hay boletos para Caloncho en Ticketmaster?

Hay boletos disponibles para el concierto de Caloncho en el Auditorio Nacional con los siguientes precios:

Sección P2: 520 pesos

Sección P1: 782 pesos

Sección Balcón: 1,254 pesos

General: 1,860 pesos

Recuerda que al final de tu compra habrá cargos de servicio y puedes evitarlos si adquieres tus boletos en la taquilla del Auditorio Nacional.

El Auditorio Nacional se ubica en Paseo de la Reforma 50, en Polanco V Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La estación de Metro más cercana es Auditorio de la Línea 7; la estación del Metrobús es Auditorio Nacional o Campo Marte.