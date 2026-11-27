Caloncho dará un concierto este 27 de noviembre en el Auditorio Nacional. Este será su setlist y telenero.
“El Tiempo es mi Casa Tour” llega al Auditorio Nacional este viernes 27 de noviembre con un show que inicia a las 8:30 p.m.
Hasta el momento, Caloncho no ha revelado si tendrá telonero en su concierto en el Auditorio Nacional.
Caloncho en el Auditorio Nacional: setlist del concierto
El concierto de Caloncho en el Auditorio Nacional tendría el siguiente setlist:
- LeLeLeLeLeLe
- Mangos
- De la palma
- Superdeli
- El derroche
- Hada Michelle
- Oscar Alfonso
- Locomotora
- Errores de grabación
- Bésame morenita
- Chanates
- Luna completa
- Pero qué necesidad
- Bolita de pan
- Post química
- Desconocido
- Campamocha
- Wacha checa
- El día pone
- Bienestar
- Optimista
- Fresco
- Tu cárcel
- Ánimo
- Brillo mío
- Naranjito sí carnal
- Dime pa saber
- Porque te vas
- Hasta que amanezca
- Chupetazos
- Somos instantes
- Palmar
¿Aún hay boletos para Caloncho en Ticketmaster?
Hay boletos disponibles para el concierto de Caloncho en el Auditorio Nacional con los siguientes precios:
- Sección P2: 520 pesos
- Sección P1: 782 pesos
- Sección Balcón: 1,254 pesos
- General: 1,860 pesos
Recuerda que al final de tu compra habrá cargos de servicio y puedes evitarlos si adquieres tus boletos en la taquilla del Auditorio Nacional.
El Auditorio Nacional se ubica en Paseo de la Reforma 50, en Polanco V Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
La estación de Metro más cercana es Auditorio de la Línea 7; la estación del Metrobús es Auditorio Nacional o Campo Marte.