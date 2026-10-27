El músico estadounidense Andrew Bird se presenta en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la CDMX el 27 y 28 de octubre de 2026, con un concierto orquestal para celebrar los 20 años de su álbum The Mysterious Production of Eggs.

Los conciertos comenzarán a las 19:00 horas y contarán con la participación de The Love Academy Orchestra, que acompañará al artista en una interpretación especial de su música.

Así que prepárate para disfrutar de una experiencia sonora diferente. A continuación, te dejamos los detalles del setlist y el telonero de Andrew Bird en la Ciudad de México.

Fechas: 27 y 28 de octubre de 2026

Hora: 19:00 horas

Lugar: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, CDMX

Álbum principal: The Mysterious Production of Eggs (2005)

Orquesta: The Love Academy Orchestra

Invitado especial: Jacomo Barios

Telonero: No se ha anunciado una banda telonera tradicional.

Andrew Bird (Especial)

Posible setlist de Andrew Bird en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

El concierto de Andrew Bird en la CDMX tendrá como eje central la interpretación completa de The Mysterious Production of Eggs, álbum publicado en 2005 que cumple dos décadas y que ocupa un lugar importante en la trayectoria del músico.

Para esta gira conmemorativa, el artista estará acompañado por The Love Academy Orchestra, una agrupación de 50 músicos bajo la dirección de Adán V. y Nilko Andreas. La propuesta combinará los arreglos orquestales con las influencias de folk, jazz y pop que caracterizan su repertorio.

Aunque no se ha publicado un setlist oficial canción por canción, el programa contempla el álbum completo y una selección de temas representativos de su carrera.

¿Quién será el telonero de Andrew Bird en CDMX?

Hasta el momento, no se ha confirmado una banda telonera tradicional para las presentaciones del 27 y 28 de octubre de Andrew Bird. Los conciertos son presentados por Love Academy y tendrán como invitado especial a Jacomo Barios, con dirección artística de Nilko Andreas.

La propuesta apuesta por una experiencia orquestal que permitirá escuchar la música de Andrew Bird con nuevos arreglos, en dos noches especiales en uno de los recintos culturales emblemáticos del Centro Histórico de la Ciudad de México.