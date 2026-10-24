No te pierdas el concierto de Abel Pintos en el Teatro Metropólitan, te compartimos el setlist y telonero para el sábado 24 de octubre.

El cantante argentino Abel Pintos visita la CDMX como parte de su gira de 30 años de trayectoria musical.

Setlist del concierto de Abel Pintos en el Teatro Metropólitan

Este sería el setlist del concierto de Abel Pintos en el Teatro Metropólitan para hoy sábado 24 de octubre:

Aquí te espero

Ya estuve aquí

Tu voz

Espejo

Sueño dorado

Bailando con tu sombra (Alelí)

Para cantar he nacido

No me olvides

Tiempo

La llave

Sin principio ni final

Corazón hambriento

El adivino

Oncemil

Aventura

Todo está en vos

Pájaro cantor

Juntos

Motivos

De solo vivir

Que me falte todo

Como te extraño

Piedra libre

Jijiji

Abel Pintos (Abel Pintos - Oficial / Facebook)

El repertorio de Abel Pintos será un viaje por sus mejores éxitos, incluidos temas con un toque mexicano.

Telonero del concierto de Abel Pintos en el Teatro Metropólitan

Hasta el momento, no se ha confirmado el telonero para el concierto de Abel Pintos en el Teatro Metropólitan este 24 de octubre.

El show comenzará de inmediato con la presentación del cantante argentino.

De cualquier manera, se espera un concierto inolvidable para los fans de Abel Pintos.