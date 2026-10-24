No te pierdas el concierto de Abel Pintos en el Teatro Metropólitan, te compartimos el setlist y telonero para el sábado 24 de octubre.
El cantante argentino Abel Pintos visita la CDMX como parte de su gira de 30 años de trayectoria musical.
Setlist del concierto de Abel Pintos en el Teatro Metropólitan
Este sería el setlist del concierto de Abel Pintos en el Teatro Metropólitan para hoy sábado 24 de octubre:
- Aquí te espero
- Ya estuve aquí
- Tu voz
- Espejo
- Sueño dorado
- Bailando con tu sombra (Alelí)
- Para cantar he nacido
- No me olvides
- Tiempo
- La llave
- Sin principio ni final
- Corazón hambriento
- El adivino
- Oncemil
- Aventura
- Todo está en vos
- Pájaro cantor
- Juntos
- Motivos
- De solo vivir
- Que me falte todo
- Como te extraño
- Piedra libre
- Jijiji
El repertorio de Abel Pintos será un viaje por sus mejores éxitos, incluidos temas con un toque mexicano.
Telonero del concierto de Abel Pintos en el Teatro Metropólitan
Hasta el momento, no se ha confirmado el telonero para el concierto de Abel Pintos en el Teatro Metropólitan este 24 de octubre.
El show comenzará de inmediato con la presentación del cantante argentino.
De cualquier manera, se espera un concierto inolvidable para los fans de Abel Pintos.