La banda neoyorquina de noise rock A Place To Bury Strangers llega al Foro Indie Rocks este sábado 6 de septiembre en concierto.
Y si no te quieres perder de ningún momento en el concierto de A Place To Bury Strangers en el Foro Indie Rock te traemos los detalles del setlist de canciones, horario y telonero.
Setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de A Place To Bury Strangers en el Foro Indie Rock de hoy 6 de septiembre
A Place To Bury Strangers se presenta en concierto en el Foro Indie Rock hoy 6 de septiembre, por lo que el setlist de canciones, horario y telonero para el show en vivo son:
- Apertura de puertas: 5:00 de la tarde
- Hora: 7:00 de la noche en punto
- Telonero: Sexores y Trace Amount
- Lugar: Foro Indie Rocks! en la Sala B
- Setlist de canciones: Aproximadamente 17 temas en vivo
Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de A Place To Bury Strangers en el Foro Indie Rock del 6 de septiembre
La banda neoyorquina A Place To Bury Strangers vuelve a México para presentarse en el Foro Indie Rock este sábado 6 de septiembre.
Esto como parte de su gira mundial de A Place To Bury Strangers para presentar su más reciente trabajo discográfico Synthesizer.
Por lo que el concierto de A Place To Bury Strangers promete ser una noche explosiva con su noise rock en vivo para suerte de los fans.
Con ello, se espera que lo posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de A Place To Bury Strangers en el Foro Indie Rock sean:
- We’ve Come So Far
- Disgust
- I’m So Clean
- You Are the One
- Deadbeat
- Bad Idea
- Hold On Tight
- I Lived My Life to Stand in the Shadow of Your Heart
- Have You Ever Been in Love
- Keep Slipping Away
- End of the Night
- Fear of Transformation
- Dragged in a Hole
- You Got Me
- Lost Feeling
- Have You Ever Been in Love
- Bass & Drum Jam