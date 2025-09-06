La banda neoyorquina de noise rock A Place To Bury Strangers llega al Foro Indie Rocks este sábado 6 de septiembre en concierto.

Y si no te quieres perder de ningún momento en el concierto de A Place To Bury Strangers en el Foro Indie Rock te traemos los detalles del setlist de canciones, horario y telonero.

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Hora: 7:00 de la noche en punto

Telonero: Sexores y Trace Amount

Lugar: Foro Indie Rocks! en la Sala B

Setlist de canciones: Aproximadamente 17 temas en vivo

Esto como parte de su gira mundial de A Place To Bury Strangers para presentar su más reciente trabajo discográfico Synthesizer.

