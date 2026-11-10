La banda mexicana Camilo Séptimo estrenó este 10 de noviembre de 2026 “Kundalini”, un tema que representa un homenaje póstumo a Jonathan “Honas” Meléndez, tecladista y miembro fundador de la agrupación, y a sus familiares, quienes fueron víctimas de un multihomicidio en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

“KUNDALINI nació del amor, de la memoria y de esa luz que trasciende el tiempo y la ausencia. Es para quienes siguen siendo parte del Todo y viven en nosotros a través de cada recuerdo y cada enseñanza” Camilo Séptimo

A través de sus redes sociales, los integrantes de Camilo Séptimo compartieron la canción “Kundalini” acompañada de un emotivo mensaje en el que recordaron a su compañero Jonathan Meléndez y agradecieron las enseñanzas que dejó en sus vidas.

Camilo Séptimo dedica “Kundalini” a Honas: “No para de doler”

En su publicación, Camilo Séptimo también dedicó unas palabras a su tecladista Jonathan “Honas” Meléndez, quien fue asesinado en Atizapán, Estado de México junto a su familia: “Gracias por todo lo que nos enseñaste. Fuiste un gran maestro. Te extrañaremos por siempre… aunque, de alguna manera, sigues aquí”.

El lanzamiento de la nueva canción de Camilo Séptimo llega en medio del duelo de la banda por la pérdida de su compañero, quien fue privado de la vida junto con su esposa, su hija y otra integrante de su familia en septiembre pasado.

Camilo Séptimo estrena Kundalini, canción en homenaje a Jonathan Meléndez (Camilo Séptimo / Facebook )

Como consecuencia de esta tragedia, Camilo Séptimo decidió hacer una pausa en sus actividades en vivo y pospuso y reprogramó la mayoría de sus conciertos y presentaciones en festivales para 2027.

Con “Kundalini”, la agrupación Camilo Séptimo transforma el dolor de la ausencia en un homenaje musical para mantener viva la memoria de Honas y su familia.