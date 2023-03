Shakira volvió a colocarse en el número uno de las pistas de popularidad con su tiradera contra Gerard Piqué, por lo que Karol G enseguida siguió sus pasos.

Karol G, una de las máximas admiradoras de Shakira, vio la gran oportunidad de sanar la herida que le quedó tras su ruptura con Anuel AA.

Al igual que Shakira, de 46 años de edad, Karol G expresó en una canción aquello se había guardado, por lo que inevitablemente lanzó una que otra indirecta contra Anuel AA.

Shakira y Karol G en TQG (Captura de video )

En su nueva canción TQG (Te quedé grande), Karol G, de 32 años de edad, reza: “Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia, lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo en las historias”.

Esto porque Anuel AA, de 30 años de edad, estaría interesado aún ella pese a que se casó con Yailin La Más Viral, de 20 años de edad, con quien espera una hija.

Para dejarlo claro, La Bichota agrega: “Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito”.

Ataque que aparentemente Anuel AA ha contestado en su nueva canción titulada “Mas rica que ayer”.

¿Anuel AA ya le respondió a Karol G?

Este viernes 3 de marzo, Anuel AA estrenó su canción “Mas que rica que ayer”, en la que colabora musicalmente con Mambo King y DJ Luian (32).

“La baby me envía una foto, me dice que esto quede entre nosotro y muchos corazones rotos, ¿será que el novio la dejó?”, comienza la nueva canción del rapero.

Tras asegurar que ella lo busca cada vez que su relación anda mal, añade: “Bebecita estás mas rica que ayer. Te lo juro que amé volverte a ve. Se ve que él no te sabe querer. Conmigo te ves mejor que él”.

Anuel AA (@anuel / Instagram)

Y sin dar lugar a dudas de que se está colgando del nuevo tema de Karol G, cita a Shakira y Gerard Piqué, de 36 años de edad.

“Y aquí tengo tu contacto, pero si tú quieres sigo siendo el nene y me escribes, tírame al DM, no pa’estar peleando, tú no eres Shakira ni yo Piqué”, remata. Resta preguntar, ¿es o no la respuesta a TQG?