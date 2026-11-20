Las polémicas declaraciones han quedado atrás, pues ahora Aleks Syntek y Dani Flow sorprenden lanzando con colaboración musical, ‘De Groovy’ un remix entre el reggaeton y la electrónica de “De noche en la ciudad”.

Así como ‘De Groovy’ ya es la inesperada incursión en el reguetón de Aleks Syntek junto a su ya ahora amigo Dani Flow y que ya pueden escuchar en plataformas musicales.

Y por lo que les dejamos ya el video musical de ‘De Groovy’ con Aleks Syntek y Dani Flow para que lo disfruten los fans:

‘De Groovy’ de Aleks Syntek y Dani Flow ya fue estrenada en vivo

Además del lanzamiento en plataforma de música, ‘De Groovy’ de Aleks Syntek y Dani Flow ya fue estrenada en vivo para sorpresa de los fans.

Esto durante el show Titanes en Concierto en Guadalajara, Jalisco, en el cual Dani Flow fue de los actos principales y donde Aleks Syntek fue su invitado especial, para lanzar en vivo ‘De Groovy’.

Tema que fue bien aceptado por los fans de Aleks Syntek y Dani Flow, tras las disculpas públicas de ambos artistas el pasado 9 de octubre en Guanajuato, y despejando las dudas de una reconciliación fingida, como algunos apuntaron.