La independencia artística y empresarial se ha convertido en uno de los pilares de la carrera de Adriana Ríos, cantante y compositora originaria de Tijuana que busca abrirse paso en la industria musical bajo sus propias reglas.

Creo que desconocer cómo funciona la industria te pone un paso atrás, especialmente con el movimiento que vive actualmente la música. No puedes esperar que una disquera te rescate o haga todo por ti, porque cuando pierdes el control de tu carrera, también pierdes el control de muchas otras cosas. Adriana Ríos

A través de su sello independiente Diabla Records, la intérprete ha asumido el control creativo y estratégico de su proyecto, apostando por una propuesta que combina tradición y experimentación sonora.

Su más reciente trabajo, Mexa Soul, refleja esa visión al reinterpretar clásicos del regional mexicano desde una perspectiva contemporánea influenciada por el soul y el sonido Motown.

Adriana Ríos consolida su propuesta artística mediante la autogestión

En una industria musical caracterizada por transformaciones aceleradas y modelos en constante cambio, la cantautora tijuanense Adriana Ríos ha decidido tomar las riendas absolutas de su carrera a través de la autogestión.

Con la creación en noviembre de 2025 de su propia empresa discográfica independiente, Diabla Records, Adriana Ríos busca defender su libertad artística y redefinir su propuesta sonora en el regional mexicano sin someterse a fórmulas corporativas impuestas.

Su preparación académica en Music Business por la Universidad de Berklee constituyó una base fundamental para asumir el control ejecutivo y creativo de su proyecto musical.

Al reflexionar sobre el impacto de comprender el funcionamiento interno del negocio de la música, Adriana Ríos destacó la necesidad de mantener el timón estratégico: “Yo creo que el hecho de que uno no conozca cómo funciona la industria está un paso atrás y más ahora como está en la actualidad el movimiento de la música. No puedes esperar que una disquera te rescate o que haga todo por ti, porque en el momento en que tú pierdas el control de tu carrera, pierdes el control de muchas cosas”

Esta visión empresarial le ha permitido asumir decisiones complejas sin ataduras externas. Sobre la trascendencia de esta autonomía, la cantante Adriana Ríos afirmó:

Muchas decisiones, como abrir mi propia disquera, grabar mi último proyecto, Mexa Soul, y hacer las cosas que me hacen sentir cómoda. Adriana Ríos

Asimismo, enfatizó que la independencia discográfica transformó la manera en que construye su discurso sonoro: Ya no me tengo que adaptar a una empresa o a un sonido, simplemente puedo ser yo combinar los diferentes sonidos.

Mexa Soul de Adriana Ríos combina tradición mexicana y soul

La postura de autonomía de Adriana Ríos encuentra su manifestación artística más reciente en Mexa Soul, un EP cuyo lanzamiento completo está previsto para el 3 de diciembre de 2026 y en el cual reinterpreta grandes éxitos del regional mexicano —como “Ya Es Muy Tarde”, “Mi enemigo el amor” y un corte original de Chalino Sánchez— bajo una sonoridad retro influenciada por el soul clásico y la estética Motown.

Al abordar el propósito creativo del soul y el regional mexicano, Adriana Ríos afirmó sin titubear:

Quería grabar covers, pero no hacer simples versiones de las canciones originales. El reto era crear algo completamente diferente, pero que al mismo tiempo resultara familiar para el público. Adriana Ríos

De cara a la evolución global del regional mexicano, Adriana Ríos defiende la búsqueda de espacios propios sin renunciar a la libertad de expresión.

“Abriéndome camino, encontrando espacios y haciendo música. Creo que lo más importante es ser libre y expresar quién soy como artista, sin tener que seguir paradigmas”, concluyó Adriana Ríos, quien celebró su debut en la CDMX el 21 de noviembre de 2026 en el marco del 101 aniversario de la mítica cantina El Tenampa en Plaza Garibaldi.