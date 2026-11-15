El Acapulco Tonic Fest 2026 terminó envuelto en la polémica luego de que Kenia Os anunciara la cancelación de su concierto, programado para el sábado 14 de noviembre en Playa Tamarindos, Guerrero.

La decisión de Kenia Os ocurrió después de una jornada marcada por incidentes entre asistentes y cuestionamientos a la organización del festival Acapulco Tonic Fest 2026.

Kenia Os cancela su presentación en el Acapulco Tonic Fest (@keniaos / Instagram)

A través de un comunicado difundido por su agencia de representación, AND Booking, Kenia Os explicó que los responsables del evento no cumplieron con los acuerdos establecidos en materia de producción, logística y seguridad.

Por ello, consideraron que no existían las condiciones necesarias para garantizar la integridad de Kenia Os, su equipo de trabajo y el público.

Portazo durante concierto de Santa Fe Klan desató polémica en Tonic Fest

La cancelación de la presentación de Kenia Os en el Acapulco Tonic Fest 2026, ocurrió después del incidente registrado durante la presentación de Santa Fe Klan, quien invitó a las personas que permanecían detrás de las vallas a acercarse al escenario.

La respuesta provocó que asistentes derribaran las barreras de contención y entraran al área del concierto durante el Acapulco Tonic Fest 2026, generando momentos de descontrol.

De acuerdo con reportes de medios locales, también hubo enfrentamientos entre asistentes y problemas para mantener el orden en el recinto.

Organizadores de Tonic Fest responden a cancelación de Kenia Os

Por su parte, los organizadores del Acapulco Tonic Fest 2026 informaron que el espectáculo no se realizaría por motivos ajenos a la organización y ofrecieron disculpas a los seguidores de Kenia Os, sin responder directamente a los señalamientos sobre las condiciones de seguridad.

La polémica se sumó a las críticas por los precios de los boletos y la baja convocatoria, que llevaron a habilitar el acceso gratuito a la zona general durante la última jornada del festival.