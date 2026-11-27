Este viernes 27 de noviembre, los fans del pop rock de los años 2000 tienen una cita en el concierto de Kudai y Nikki Clan en La Maraka.

Aquí te daremos todos los detalles del horario del concierto en conjunto, para que tengas todo listo si planeas asistir.

Kudai (Instagram kudaiofficial / Instagram kudaiofficial)

¿A qué hora terminan Kudai y Nikki Clan en La Maraka?

El concierto de Kudai y Nikki Clan en La Maraka tiene previsto empezar a las 9:30 p.m. con una duración aproximada de 2 horas, así que terminará a las 11:30 p.m. aproximadamente.

Aunque se debe de tomar en cuenta que esto no es oficial, pues no se tiene una hora de termino para el concierto de Kudai y Nikki Clan en La Maraka.

Si bien no habrá telonero, dado que son dos bandas muy requeridas del pop rock, el show se podría alargar un poco más de las dos horas anteriormente señaladas.

De esta manera, los asistentes podrían salir del recinto alrededor de las 12:00 a.m., por lo que se recomienda a los asistentes tomar sus precauciones.

La estimación contempla el tiempo que ambas agrupaciones podrían dedicar a sus respectivos repertorios, así como posibles pausas, cambios de escenario y otros elementos propios de un espectáculo en vivo.

Nikki Clan (@nikkiclanoficial)

Asistentes al concierto de Kudai y Nikki Clan en La Maraka deben tomar precauciones por el horario

Debido a que el concierto de Kudai y Nikki Clan en La Maraka podría terminar cerca de la medianoche, es recomendable que los asistentes planifiquen con anticipación sus opciones de transporte.

Esto porque el recinto queda lejos de Metro y Metrobús, además de que estos terminan su horario de operación antes de que finalice el show.

La opción en este caso serían los servicios de aplicación y taxis, aunque debido a la demanda la plataforma se podría saturar o elevar los precios.