El concierto de Timo en el Pepsi Center se lleva a cabo este 29 de octubre, razón por la cual fans preguntan acerca del horario del evento.

A continuación, te diremos a qué hora termina el show en CDMX para que vayas preparado y no tengas ningún percance.

¿A qué hora termina el concierto Timo en el Pepsi Center?

De acuerdo con OCESA, el concierto de Timo en el Pepsi Center empieza a las 9:00 p.m. y durará 2 horas; por lo que se terminará alrededor de las 11:00 p.m.

Hay que señalar que este es un horario estimado, pues puede atrasarse algunos minutos.

TIMO (Instagram | @timo_musica)

Algunos artistas prefieren esperar un poco antes de iniciar sus presentaciones, ya sea para hacer ajustes de últimos minuto o para esperar que se llene más el recinto.

En ese caso, el concierto de Timo en el Pepsi Center podría terminar alrededor de las 11:30 p.m., por lo que es recomendable tomar tus precauciones, sobre todo si vas en transporte público.

Concierto de Timo en el Pepsi Center no debería de tener muchos retrasos

Una de las razones por las que el concierto de Timo en el Pepsi Center podría empezar a la hora, se debe a que no contarán con un telonero.

Al no tener abridor, el concierto de Timo en el Pepsi Center no sufrirá por ajustes en el equipo, debido a que antes hubo un grupo que usó el escenario.