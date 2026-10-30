Te contamos a qué hora termina Taemin en Foro Team Bro en su concierto del 30 de octubre.

La gira mundial LiMiNal del cantante surcoreano Lee Tae-min hace escala en la Ciudad de México.

Horario del concierto de Taemin en Foro Team Bro

Así quedó el horario para el concierto de Taemin en Foro Team Bro el 30 de octubre:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:00 de la noche

Taemin

A lo largo de su presentación en vivo, Taemin interpretará canciones de su más reciente disco así como temas famosos de su trayectoria de solista que comenzó en el 2014.

El show del cantante surcoreano no contará con artista invitado, por lo que se recomienda llegar con anticipación al recinto.

Ruta para llegar al Foro Team Bro

Te damos la mejor ruta para llegar al Foro Team Bro y no perderte el concierto de Taemin.

En transporte público deberás bajarte en la estación Velódromo, que corresponde a la Línea 9 del Metro CDMX.

Al salir tendrás que caminar unas cuadras hacia la calle Radamés Treviño, donde se ubica el recinto.

Si viajas en auto, toma en cuenta que el Foro Team Bro no tiene estacionamiento, por lo que deberás buscar espacios alternos en la zona.

La dirección del Foro Tema Bro es Radamés Treviño, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15900, Ciudad de México.