Hoy sábado 28 de marzo, el dj alemán Purple Disco Machine pondrá a todos a bailar en el Frontón Bucareli con concierto único.

Y para que no te pierdas de nada, les tenemos a los fans ya el horario y hora en la que termina el concierto Purple Disco Machine en el Frontón Bucareli:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Hora del concierto: 7:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 pm

Concierto de Purple Disco Machine en Frontón Bucareli (Purple Disco Machine)

El house y disco de Purple Disco Machine en Frontón Bucareli

Purple Disco Machine en Frontón Bucareli será un concierto que promete poner a todos los asistentes a bailar con lo mejor del house y disco del dj alemán; por lo que ya tienes todo lo necesario para disfrutar como se debe.

Recuerda que Frontón Bucareli es el recinto ubicado en la calle de Bucareli número 118 en la Colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc e la Ciudad de México, CDMX.

La forma sencilla de llegada es por Metro es en Línea 1 o 3 bajando en la estación Balderas ó Metrobús Línea 3 en esta misma estación.