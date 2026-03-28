Hoy sábado 28 de marzo, el dj alemán Purple Disco Machine pondrá a todos a bailar en el Frontón Bucareli con concierto único.
Y para que no te pierdas de nada, les tenemos a los fans ya el horario y hora en la que termina el concierto Purple Disco Machine en el Frontón Bucareli:
- Apertura de puertas: 5:00 de la tarde
- Hora del concierto: 7:00 de la noche
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 pm
El house y disco de Purple Disco Machine en Frontón Bucareli
Purple Disco Machine en Frontón Bucareli será un concierto que promete poner a todos los asistentes a bailar con lo mejor del house y disco del dj alemán; por lo que ya tienes todo lo necesario para disfrutar como se debe.
Recuerda que Frontón Bucareli es el recinto ubicado en la calle de Bucareli número 118 en la Colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc e la Ciudad de México, CDMX.
La forma sencilla de llegada es por Metro es en Línea 1 o 3 bajando en la estación Balderas ó Metrobús Línea 3 en esta misma estación.