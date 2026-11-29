El concierto de Matute en la Arena CDMX tendrá lugar este sábado 28 de noviembre de 2026. La agrupación prepara una presentación especial para celebrar su fecha número 13 en el recinto.

El espectáculo combinará grandes éxitos de los años 80 con una producción multimedia inspirada en la época de los discos de vinilo. Estos son los horarios previstos para el evento:

Puertas: a las 19:00 horas

Concierto: a las 21:00 horas

Duración: entre 2 horas y media y 3 horas

Término: entre las 23:30 horas y la medianoche, aproximadamente

¿Qué detalles se conocen del Disco Stereo Tour de Matute?

El Disco Stereo Tour es descrito como la gira más ambiciosa en la historia de Matute. Su concepto rinde homenaje a los LP y casetes mediante una puesta en escena retro-futurista.

La producción incluye pantallas de neón, visuales inmersivos y diseño de audio de alto impacto, además de arreglos renovados de canciones representativas de los años 80, tanto en inglés como en español.

El repertorio reúne distintos estilos, entre ellos pop, rock, música disco y baladas. También incorpora temas asociados con artistas como Rocío Dúrcal y Pimpinela, dentro de extensos medleys.

Matute (Instagram | @matutemx)

Durante 2026, Matute llevó el espectáculo a escenarios de Estados Unidos, con presentaciones en ciudades como Las Vegas, Los Ángeles, Houston y Chicago. También debutó en Europa, con actuaciones en Londres y Terrassa.

La fecha en la Arena CDMX forma parte de una celebración especial para la banda, que anunció invitados para esta presentación, aunque no ha confirmado sus nombres ni un acto telonero.

Después de su paso por la capital, Matute continuará su recorrido por México: el 5 de diciembre tocará en la Arena Guadalajara y el 19 de diciembre llegará al Coliseo La Concordia, en Orizaba.

La gira también tiene programada una presentación en el Foro GNP Seguros de Mérida, el 13 de marzo de 2027. La duración del espectáculo en CDMX podría situar su conclusión entre las 23:30 horas y las 00:00.