Hoy domingo 15 de noviembre es el concierto en la Arena CDMX de la banda española Mägo de Oz en su regreso a México.
Y para que no te pierdas de nada, te dejamos los detalles de horario en que termina el concierto de Mägo de Oz en Arena CDMX:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Telonero: Tierra Santa.
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Setlist de canciones: Aproximadamente 16 temes en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina en concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
Mägo de Oz en Arena CDMX con La Noche de las Brujas 2026
La gira La Noche de las Brujas 2026 de Mägo de Oz se presenta este 15 de noviembre en la Arena CDMX.
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Así que ya solo disfruta de la música, que ya tienes todo lo necesario para el concierto de Mägo de Oz en la Arena CDMX.
Recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco, cerca de las estación del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.