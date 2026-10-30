Este 30 de octubre se lleva a cabo el concierto de LNG/SHT en el Pepsi Center, por lo que los fans ya están preguntando por el horario.

Si vas a ir al concierto de LNG/SHT en el Pepsi Center, a continuación te daremos todos los detalles de a qué hora termina el evento.

¿A qué hora termina LNG/SHT en el Pepsi Center?

El concierto de LNG/SHT en el Pepsi Center dará inicio a las 8:30 p.m., teniendo una duración aproximada de 2 horas, por lo que terminará alrededor de las 10:30 p.m.

No obstante, hay que tomar en cuenta que el concierto de LNG/SHT en el Pepsi Center podría retrasarse debido a que Maniac Hispanic será el grupo abridor.

LNG/SHT en el Pepsi Center (@lngsht / Instagram )

Cuando hay telonero, el acto principal suele salir al escenario unos minutos después de la hora señalada, además de que también aprovechan para que se llene más el recinto.

En ese caso, el concierto podría terminar alrededor de las 11:00 p.m., para que todos los fans lo tomen en cuenta si es que planean ir al “desrretiro” del cantante.

Autoridades recomienda a todos los asistentes que tomen sus precauciones a la salida, tomando en cuenta la fecha y que el transporte como Metro y Metrobus dejan de dar servicio a las 12:00 a.m.

Se espera que el concierto de LNG/SHT en el Pepsi Center no sufra retrasos

Si bien hay mucha posibilidad de que el concierto de LNG/SHT en el Pepsi Center empiece después de lo planeado, la mayoría espera que empiece en punto.

Esto debido a que el concierto de LNG/SHT en el Pepsi Center es la presentación de regreso del cantante tras casi dos años de dejar de lado los escenarios.

El intérprete es conocido por ser muy puntual en sus presentaciones; además, Maniac Hispanic se programaría una hora antes del acto principal.