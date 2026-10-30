Si no sabes a qué hora termina La Maldita Vecindad en Arena CDMX, acá te damos el horario de su concierto del viernes 30 de octubre.

Para celebrar sus 40 años de carrera, Maldita Vecindad y Los Hijos del 5º Patio ofrecerá su show Día de Muertos en la Vecindad: Ofrenda a los Ancestros.

Horario del concierto de La Maldita Vecindad en Arena CDMX

Este sería el horario para La Maldita Vecindad en Arena CDMX el 30 de octubre:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 1:30 minutos

Fin de concierto: 10:30 de la noche

La Maldita Vecindad (Graciela López / Cuartoscuro)

A lo largo de su presentación en vivo, La Maldita Vecindad interpretará un repertorio con sus mejores canciones, incluido su más reciente hit “Piel de obsidiana, La Cumbia del Xoloitzcuintle”.

El show será bastante especial porque los fans podrán acudir disfrazados, además de que podrán poner la fotos de sus seres queridos en la ofrenda que habrá en el recinto.

Además de música, se contará con una exhibición de autos clásicos.

Ruta para llegar a la Arena CDMX

En transporte público, la mejor opción para llegar a la Arena CDMX es bajarse en la estación Ferrería que pertenece a la Línea 6 del Metro CDMX.

Una vez saliendo, únicamente tendrás que caminar por alrededor de cinco minutos dar con el recinto.

La dirección de la Arena CDMX es Av. de las Granjas 800, Santa Barbara, Azcapotzalco, 02230, Ciudad de México.