Hoy martes 3 de marzo el Auditorio Nacional tendrá el esperado concierto del grupo musical italiano de crossover clásico y pop lírico, Il Volo.

Así que prepárate para disfrutar que a los fans les dejamos a continuación todos los detalles horario y hora en la que termina el concierto de Il Volo en el Auditorio Nacional:

Apertura de puertas: 4:30 de la tarde

Hora del concierto: 6:30 de la tarde en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 27 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 8:30 de la noche

Il Volo en Auditorio Nacional (Il Volo)

“Live in Concert 2026” de Il Volo llega al Auditorio Nacional

El Auditorio Nacional tendrá hoy martes 3 de marzo la gira de conciertos “Live in Concert 2026” de Il Volo.

Concierto del cual ya tienes todos los detalles para disfrutar como se debe del show de Il Volo en el Auditorio Nacional.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas son la Línea 7.