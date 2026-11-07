La novena edición del Hipnosis Festival 2026 llega este 7 de noviembre en concierto y en nueva sede Quarry Studio.

Así que prepárate para disfrutar de la psicodelia de Hipnosis Festival 2026 que ya te tenemos los detalles a continuación de horario y hora en la que terminan los conciertos:

Apertura de puertas: 12:00 del día

Hora en la que termina: Alrededor de la 1:00 de la madrugada del domingo 8 de noviembre

Hipnosis Festival 2026 en Quarry Studios: Horarios por escenario

Los horario por escenario ya están listos para Hipnosis Festival 2026 en Quarry Studios siendo los siguiente para los conciertos del 7 de noviembre:

Escenario Ojo

The Lemon Twigs: 15:30 a 16:30 hrs Levitation Room: 17:10 a 18:10 hrs Connan Mockasin: 18:50 a 19:50 hrs Kim Gordon: 20:30 a 21:30 hrs Future Islands: 22:10 a 23:10 hrs Sunn O))): 23:50 a 00:50 hrs

Escenario 2

Fontän: 14:50 a 15:40 hrs Laboratorios Moreno: 16:20 a 17:10 hrs Wine Lips: 18:00 a 18:50 hrs YHWH Nailgun: 19:40 a 20:30 hrs Jonathan Bree: 21:30 a 22:30 hrs Melvins: 23:10 a 00:10 hrs

Hipnosis Festival 2026 en Quarry Studios (Hipnosis Festival 2026)

Recuerda que Quarry Studios sede del Hipnosis Festival 2026 está ubicado en Boulevar Gransur 100, la colonia Pedregal de Carrasco de la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, CDMX; para mayor referencia se encuentra justo detrás del Centro Comercial Gran Sur.