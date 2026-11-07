La novena edición del Hipnosis Festival 2026 llega este 7 de noviembre en concierto y en nueva sede Quarry Studio.
Así que prepárate para disfrutar de la psicodelia de Hipnosis Festival 2026 que ya te tenemos los detalles a continuación de horario y hora en la que terminan los conciertos:
- Apertura de puertas: 12:00 del día
- Hora en la que termina: Alrededor de la 1:00 de la madrugada del domingo 8 de noviembre
Hipnosis Festival 2026 en Quarry Studios: Horarios por escenario
Los horario por escenario ya están listos para Hipnosis Festival 2026 en Quarry Studios siendo los siguiente para los conciertos del 7 de noviembre:
- Escenario Ojo
- The Lemon Twigs: 15:30 a 16:30 hrs
- Levitation Room: 17:10 a 18:10 hrs
- Connan Mockasin: 18:50 a 19:50 hrs
- Kim Gordon: 20:30 a 21:30 hrs
- Future Islands: 22:10 a 23:10 hrs
- Sunn O))): 23:50 a 00:50 hrs
- Escenario 2
- Fontän: 14:50 a 15:40 hrs
- Laboratorios Moreno: 16:20 a 17:10 hrs
- Wine Lips: 18:00 a 18:50 hrs
- YHWH Nailgun: 19:40 a 20:30 hrs
- Jonathan Bree: 21:30 a 22:30 hrs
- Melvins: 23:10 a 00:10 hrs
Recuerda que Quarry Studios sede del Hipnosis Festival 2026 está ubicado en Boulevar Gransur 100, la colonia Pedregal de Carrasco de la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, CDMX; para mayor referencia se encuentra justo detrás del Centro Comercial Gran Sur.