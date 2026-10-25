Te contamos a qué hora termina Gloria Trevi en el Auditorio Nacional para su concierto del sábado 24 de octubre.

El Celebration Tour de la cantante Gloria Trevi regresa a la CDMX con un show imperdible.

Horario del concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional

Así quedó el horario para el concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional este 24 de octubre:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:00 de la noche

Gloria Trevi (Gloria Trevi / Facebook)

En su concierto en el “Coloso de Reforma”, Gloria Trevi interpretará diversos de sus éxitos como Dr. Psiquiatra, Con los ojos cerrados y Pelo suelto.

La presentación no contará con telonero y comenzará de inmediato con Gloria Trevi, por lo que se sugiere llegar con anticipación.

Ruta para llegar al Auditorio Nacional

Si quieres llegar al Auditorio Nacional, la mejor ruta en transporte público es bajarse en la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX.

En auto, se debe arribar por Avenida Paseo de la Reforma. El estacionamiento tiene un costo de 200 pesos y suele abrir sus puertas entre 2 a 3 horas previas al evento.

La dirección del Auditorio Nacional es Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.