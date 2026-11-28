Si quieres saber a qué hora termina Gera MX en el Pepsi Center, acá te damos el horario de su concierto para el sábado 28 de noviembre.

El Rich Vagos Fest con Gera MX celebrará su segunda edición en la CDMX con un show en vivo lleno de rimas y mucho flow.

Horario del concierto de Gera MX en el Pepsi Center

Así quedó el horario para Gera MX este sábado 28 de noviembre en el Pepsi Center:

Apertura de puertas: 3:00 de la tarde

Inicio de concierto: 5:00 de la tarde

Duración: por confirmar

Fin de concierto: 10:00 de la noche

Gera MX (Gera MX / Facebook)

La presentación de Gera MX no contará con un solo acto, sino que se trata de un festival musical del sello Rich Vagos.

Los artistas invitados que tendrán presentaciones en el Rich Vagos Fest:

iQlover (King Zoo)

Opyi

La Potter

Jarabe (King Zoo)

Por ello, te recomendamos llegar con anticipación para que no te pierdas ningún show.

Ruta para llegar al Pepsi Center WTC

Si viajas en transporte público, tu mejor opción para llegar al Pepsi Center es bajarte en la estación Poliforum de la Línea 1 del Metrobús.

Al bajarte tendrás que caminar unos metros en contrasentido del flujo vehicular de Insurgentes Sur hasta encontrar el recinto.

La dirección del Pepsi Center WTC es Dakota s/n, Nápoles, Benito Juárez, 03810, Ciudad de México.