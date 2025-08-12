Regresa en concierto The Rose a la CDMX, con su tour Once Upon a Wrld Tour este 12 de agosto en el Pepsi Center WTC de la CDMX.
Por lo que te traemos los detalles del horario y hora en la que termina el concierto de hoy 12 de agosto de The Rose para que te prepares.
Horario y hora en la que termina el concierto de The Rose en el Pepsi Center WTC de hoy 12 de agosto
El Pepsi Center WTC recibe hoy 12 de agosto a The Rose, y para que armes tu llegada y hasta regreso a casa, te dejamos el horario y hora en la que termina el concierto; estos son los detalles:
- Apertura de puertas 7 de la tarde
- Hora: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo
- Duración: Aproximadamente 2 horas de música
- Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche
The Rose llega hoy 12 de agosto en concierto al Pepsi Center WTC
La banda surcoreana de indie rock, The Rose, se prepara para su regreso en la CDMX; esta vez en concierto en el Pepsi Center WTC este 12 de agosto.
La banda, formada en Seúl en 2017, promete tocar un poco más de 20 canciones; combinando éxitos de su último álbum WRLD (mayo 2025), Heal (2022) y Dual (2023).
Conocidos también como Black Rose, se han convertido en un fenómeno internacional del indie coreano.
Con éxitos como Sorry, She’s in the Rain y Back to Me, The Rose celebra su octavo aniversario durante su gira Once Upon a Wrld Tour.
Recuerda que el Pepsi Center WTC está ubicado en Dakota s/n, Nápoles, Benito Juárez, CDMX.
Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Pepsi Center WTC son por Metrobús:
- Línea 1 dirección El Caminero - Estación Poliforum (Caminas aproximadamente 8 minutos)