The Black Keys, banda de rock estadounidense ofrecerá un concierto en el Pepsi Center para presentar su International Players Tour.

Si eres uno de los fanáticos que asistirá, te dejamos el horario del concierto de The Black Keys en Pepsi Center del 11 de septiembre.

¿A qué hora termina el concierto de The Black Keys en el Pepsi Center?

The Black Keys se presentará en la CDMX este jueves 11 de marzo en concierto en el Pepsi Center, con el siguiente horario:

Apertura de puertas: 19:00 horas

Hora de inicio: 21:00 horas

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin del concierto: 23:00 horas

The Black Keys (Instagram @theblackkeys / Instagram @theblackkeys)

The Black Eyes, encabezado por Dan Auerbach y Patrick Carney finalmente llegarán a la CDMX para presentar su gira International Players Tour.

Cabe destacar que originalmente el concierto de The Black Eyes estaba programado para el 2 de abril, pero tuvo que posponerse por problemas de salud.

Ahora, The Black Eyes llega este jueves 11 de septiembre para deleitar a sus fans con un recorrido de sus grandes éxito como nuevas canciones.

La banda, conocida por su sonido rock y riffs eléctricos, trae al público mexicano un viaje por su sonido crudo y distintivo en una noche llena de música.

The Black Keys sumarán a su concierto del Pepsi Center temas de su reciente álbum ‘No Rain, No Flowers’.

The Black Keys (Instagram @theblackkeys / Instagram @theblackkeys)

Setlist de canciones para el concierto de The Black Keys en el Pepsi Center

Te presentamos el setlist de canciones para el concierto de The Black Keys en el Pepsi Center del 11 de septiembre:

Lonely Boy

All my life

Wild child

Fever

Tighten Up

A little too high

Weight of love

Shine a little light

i got mine

No rain, no flowers

Your touch

Tell me lies

Heavy soul

Keep me

Fire walk with me

Babygirl

10 lovers

Don´t let me go

Meet me in the city

Turn blue

Busted

This is nowhere

Eagle birds