The Black Keys, banda de rock estadounidense ofrecerá un concierto en el Pepsi Center para presentar su International Players Tour.
Si eres uno de los fanáticos que asistirá, te dejamos el horario del concierto de The Black Keys en Pepsi Center del 11 de septiembre.
¿A qué hora termina el concierto de The Black Keys en el Pepsi Center?
The Black Keys se presentará en la CDMX este jueves 11 de marzo en concierto en el Pepsi Center, con el siguiente horario:
- Apertura de puertas: 19:00 horas
- Hora de inicio: 21:00 horas
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin del concierto: 23:00 horas
The Black Eyes, encabezado por Dan Auerbach y Patrick Carney finalmente llegarán a la CDMX para presentar su gira International Players Tour.
Cabe destacar que originalmente el concierto de The Black Eyes estaba programado para el 2 de abril, pero tuvo que posponerse por problemas de salud.
Ahora, The Black Eyes llega este jueves 11 de septiembre para deleitar a sus fans con un recorrido de sus grandes éxito como nuevas canciones.
La banda, conocida por su sonido rock y riffs eléctricos, trae al público mexicano un viaje por su sonido crudo y distintivo en una noche llena de música.
The Black Keys sumarán a su concierto del Pepsi Center temas de su reciente álbum ‘No Rain, No Flowers’.
Setlist de canciones para el concierto de The Black Keys en el Pepsi Center
Te presentamos el setlist de canciones para el concierto de The Black Keys en el Pepsi Center del 11 de septiembre:
- Lonely Boy
- All my life
- Wild child
- Fever
- Tighten Up
- A little too high
- Weight of love
- Shine a little light
- i got mine
- No rain, no flowers
- Your touch
- Tell me lies
- Heavy soul
- Keep me
- Fire walk with me
- Babygirl
- 10 lovers
- Don´t let me go
- Meet me in the city
- Turn blue
- Busted
- This is nowhere
- Eagle birds