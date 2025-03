Tate McRae -de 21 años de edad- se presentará en concierto en CDMX en el Pepsi Center WTC el martes 18 de marzo.

La nueva sensación del pop llega a la capital del país como parte de su gira Miss Possessive Tour.

Misma que celebra el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, So Close To What.

Material que fue lanzado en febrero de 2025 bajo el sello discográfico de RCA Records.

Tate McRae (Instagram | Tate McRae)

Tate McRae en Pepsi Center WTC: Apertura de puertas para el recinto

El Pepsi Center WTC de la CDMX se prepara para recibir a Tate McRae en concierto junto con sus fans de México.

De acuerdo con información oficial de Ticketmaster y Ocesa, el concierto está programado para iniciar en punto de las 8:30 de la noche.

Mientras que las puertas del Pepsi Center WTC se abrirán a los fans dos horas antes del evento. Es decir a las 6:30 de la tarde.

Tate McRae (Instagram | Tate McRae)

Tate McRae en Pepsi Center WTC: Telonero e invitados especiales

Como es costumbre en cada concierto, el artista o grupo estelar suele tener uno o más teloneros que le abran el espectáculo.

En el caso de Tate McRae se ha anunciado que no estará sola durante su concierto en el Pepsi Center WTC.

Pues la cantante y compositora española, Samuraï, será la invitada especial para la presentación de Tate Mc Rae el martes 18 de marzo.

Tate McRae en Pepsi Center WTC: Horario de término para concierto en la CDMX

El concierto de Tate McRae en el Pepsi Center WTC tendrá una duración aproximada de dos horas.

Tomando en cuenta además el tiempo que la telonera tarde en dar su presentación, la cual podría durar un tiempo aproximado de media hora.

Esto quiere decir que el concierto de Tate McRae irá terminando alrededor de las 10:30 u 11:00 de la noche.