Sixpence None the Richer llega por primera vez a México en concierto al Foro Indie Rocks hoy 22 de junio.

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Hora: 7:00 de la noche en punto

Telonero: Sin invitado previo

Duración: 2:00 aproximadamente

Hora en la que termina: Alrededor de las 9:00 de la noche

La noche de hoy domingo 22 de junio será la primera vez que llegue a México, la icónica agrupación de la década de 1990, Sixpence None the Richer en concierto.

Esperado concierto de Sixpence None the Richer en el Foro Indie Rocks que forma parte de su gira con la reunión de la alineación original tras 20 años, donde prometen tener su más grande éxitos musicales, tales como:

Kiss Me

Don’T Dream It’S Over

There She Goes

Breathe Your Name

Te recomendamos llegar con tiempo con eso de las lluvias, pues el Foro Indie Rocks! está ubicado en la calle de Zacatecas número 39 de la colonia Roma Norte en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, CDMX.