Este sábado 31 de enero es el esperado concierto de la rapera española Mala Rodríguez en el Foro Cultural Hilvana.

Así que fan prepárate para que no te pierdas nada del concierto de Mala Rodríguez en el Foro Cultural Hilvana con el horario y la hora en la que termina el show de la española en la CDMX:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Teloneros: Los Cuervos, Zeiba Kuicani y Jeni Janes

Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche

Mala Rodríguez en Foro Cultural Hilvana celebra 25 años de carrera

El Foro Cultural Hilvana es la sede para celebrar los 25 años de carrera de la española Mala Rodríguez con concierto que promete de su gira Lujo Ibérico.

Recuerda que Foro Cultural Hilvana se encuentra en Avenida México-Tenochtitlán número 17 de la colonia Buenavista en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, CDMX.

La forma más sencilla de llegar al Foro Cultural Hilvana es por transporte público.

En Metro la estación más cercana al Foro Cultural Hilvana es Hidalgo de la Línea 3, mientras que en Metrobús es Museo San Carlos de la Línea 4 Norte.