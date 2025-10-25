El Teatro Metropólitan será la sede para los dos conciertos de Los Bunkers del 25 y 26 de octubre.

Así que prepárate, pues te tenemos los detalles de horario y hora en la que terminan los concierto del 25 y 26 de octubre de Los Bunkers en Teatro Metropólitan, a continuación todo lo que debes saber:

Sábado 25 de octubre

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Domingo 26 de octubre

Apertura de puertas: 5:30 de la tarde Hora del concierto: 7:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Se estiman 26 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 9:30 y las 10:30 de la noche

Los Bunkers en concierto (@ocesa_total)

Gira Acústica 2025 de Los Bunkers llega al Teatro Metropólitan

Este 25 y 26 de octubre Los Bunkers tendrá su esperada Gira Acústica 2025 en concierto desde el Teatro Metropólitan.

Conciertos de Los Bunkers que prometen ser inolvidable con los mejores éxitos de la banda chilena para deleite de los fans.

Recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.