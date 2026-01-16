Aquí te decimos a qué hora termina el concierto de Leiva en el Auditorio Nacional; este es el horario del 16 de enero.

El cantautor español, Leiva, visitará la CDMX para dar un concierto de su Tour Gigante 2026.

Horario del concierto de Leiva en el Auditorio Nacional

El horario del concierto de Leiva en el Auditorio Nacional el 16 de enero es este:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Inicio del concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas

Término del concierto: 10:30 de la noche

Leiva (Leiva Oficial / Facebook )

La carrera de Leiva comenzó en los años 90, formando la banda Pereza; posteriormente, el madrileño consiguió consolidarse como solista.

Hasta el momento, L eiva ha lanzado seis discos en solitario, su más reciente álbum es Gigante .

Por ello, es espera que el show en vivo de Leiva en el Coloso de Reforma sea inolvidable para los fans.

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional para el concierto de Leiva?

Si es tu primera vez visitando el Auditorio Nacional, acá te explicamos cómo llegar.

Toma en cuenta que la estación Auditorio del Metro CDMX se encuentra cerrada, por lo que debes salir con anticipación.

Las opciones que tienes son:

Bajarte en la estación del Metrobús Auditorio

Bajarte en la estación Chapultepec del Metro CDMX y después abordar el camión de la ruta 2

Bajarte en estación Polanco del Metro CDMX

En caso de ir en automóvil, el Auditorio Nacional tiene servicio de estacionamiento.

La dirección del Auditorio Nacional es: Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.