Hoy 1 de febrero llega al Teatro Metropólitan la cantante originaria de Tijuana, Baja California, Amalia Ramírez mejor conocida como Bruses en concierto.

Por lo que a lo fans les tenemos los detalles del horario y hora en la que termina el concierto de Bruses en Teatro Metropólitan:

Apertura de puerta: 5:00 de la tarde

Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 19 temas en vivo

Duración: Se estima 2 hora de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 9:00 de la tarde

Bruses (Bruses instagram @bruses_)

Desde el Coma Tour de Bruses llega al Teatro Metropólitan

Los fans se preparan para recibir a Bruses hoy 1 de febrero al Teatro Metropólitan con un concierto que promete.

Esto como parte de la gira de conciertos Desde el Coma Tour de Bruses con lo mejor de sus música y mezclas.

Recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.