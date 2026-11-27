Caloncho se presentará este 27 de noviembre en el Auditorio Nacional y aquí te decimos a qué hora termina y otros horarios que debes tomar en cuenta.

“El tiempo es mi casa Tour” de Caloncho llega a la CDMX y estos son los horarios:

Apertura de puertas: 7:00 p.m.

Inicio del concierto: 8:30 p.m.

Fin del concierto: 11:00 p.m.

Duración del concierto: 2 y media

Caloncho en el Auditorio Nacional (Instagram/@elcaloncho )

¿A qué hora termina el concierto de Caloncho?

Caloncho se presentará la noche del 27 de noviembre en el Auditorio Nacional y la puertas del recinto abren a las 7:00 de la noche.

Se estima que le concierto de Caloncho inicie a las 8:30 p.m. y dure cerca de dos horas y media.

El concierto de Caloncho terminaría cerca de las 11:00 de la noche.

Toma precauciones, ya que la CDMX enfrenta bajas temperaturas y fuertes lluvias en 6 alcaldías, por lo que el traslado al concierto podría ser complicado.

El Auditorio Nacional se ubica en avenida Paseo de la Reforma número 50, V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La estación de Metro más cercana al recinto es Auditorio de la línea 7 y la estación de Metrobús más cercana es Auditorio Nacional.

Caloncho lanza petición a sus fans que acuden a sus conciertos

La agenda de Caloncho sigue en la recta final del 2026, ges además de su concierto en el Auditorio Nacional, se presentará en el festival Tecate Comuna en Cholula el 27 de noviembre.

Previo a su presentación en el Coloso de Reforma, Caloncho estuvo en conferencia de prensa e hizo una reflexión sobre el tiempo que se le dedica al teléfono.

Es por eso que Caloncho pide a sus fans que acuden a sus conciertos que disfruten del momento.