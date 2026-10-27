El músico estadounidense Andrew Bird llega a la CDMX con dos conciertos especiales en las que celebrará uno de los álbumes más representativos de su carrera, acompañado por The Love Academy Orchestra.

Si planeas asistir al concierto de Andrew Bird en CDMX, aquí te dejamos los detalles del horario, el repertorio y los invitados de estos conciertos.

Fechas: 27 y 28 de octubre de 2026

Horario: 7:00 de la noche

Lugar: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, CDMX

Álbum principal: The Mysterious Production of Eggs (2005)

(2005) Acompañamiento: The Love Academy Orchestra

Invitado especial: Jacomo Barios

Setlist: Álbum completo y una selección de canciones de su trayectoria

Andrew Bird celebra 20 años de The Mysterious Production of Eggs en CDMX

Andrew Bird interpretará completo The Mysterious Production of Eggs, su álbum de 2005, como parte de la gira orquestal por su vigésimo aniversario.

Para estas presentaciones estará acompañado por The Love Academy Orchestra, integrada por 50 músicos y dirigida por Adán V. y Nilko Andreas. El espectáculo también incluirá una selección de piezas de su repertorio con arreglos sinfónicos y elementos de folk, jazz y pop.

Aunque no se ha publicado un setlist oficial canción por canción, el programa tendrá como eje central el álbum y otros temas destacados de su carrera.

Los conciertos son presentados por Love Academy, con la dirección artística de Nilko Andreas y la participación especial de Jacomo Barios. Hasta el momento, no se ha anunciado un telonero tradicional.

El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris será el escenario de esta propuesta musical que combina la voz, los arreglos instrumentales y la experimentación sonora característica de Andrew Bird.