El concierto de Alejandra Guzmán en la Arena CDMX será este viernes 27 de noviembre de 2026, como parte de Los Que Nos Quedamos Tour.

Alejandra Guzmán ofrecerá un recorrido por algunos de los temas más conocidos de su trayectoria, acompañado por una producción de rock en vivo y recursos audiovisuales.

Estos son los horarios principales para quienes asistirán:

Puertas: a las 19:00 horas

Concierto: a las 21:00 horas

Duración: aproximadamente 2 horas

Término: alrededor de las 23:00 horas

¿Qué detalles se conocen de Los Que Nos Quedamos Tour?

El Los Que Nos Quedamos Tour 2026 representa el regreso de Alejandra Guzmán a los escenarios después de una pausa médica de aproximadamente un año. La gira también acompaña el lanzamiento del sencillo homónimo.

Este recorrido funciona como antesala de su próximo álbum de estudio, Lo que nos faltó decir, cuyo estreno está previsto para 2027. El espectáculo conecta distintas etapas de su carrera musical.

La producción apuesta por un formato de rock en vivo, con pantallas LED de gran formato, iluminación dinámica, efectos visuales y cambios de vestuario durante las aproximadamente 2 horas de presentación.

El repertorio incluye canciones de discos como Eternamente Bella, Flor de Papel, Libre, Indeleble y Lipstick, además de algunos de sus éxitos más conocidos.