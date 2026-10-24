Si quieres saber a qué hora termina Abel Pintos en el Teatro Metropólitan, acá te damos el horario de su concierto del 24 de octubre.

La gira del cantante argentino Abel Pintos llega a la Ciudad de México para celebrar sus tres década de carrera.

Horario del concierto de Abel Pintos en el Teatro Metropólitan

Este sería el horario del concierto de Abel Pintos en el Teatro Metropólitan para hoy sábado 24 de octubre:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:00 de la noche

Abel Pintos (Abel Pintos - Oficial / Facebook)

A lo largo de su show en vivo, Abel Pintos interpretará sus mejores canciones ante su público de CDMX.

Desde 1997, con el lanzamiento de su primer álbum, Abel Pintos ha consolidado una gran carrera dentro del género pop latino y balada romántica.

Ruta para llegar al Teatro Metropólitan

Te damos la ruta más sencilla para el Teatro Metropólitan y que no te pierdas el concierto de Abel Pintos.

Si quieres llegar rápido al Teatro Metropólitan, la mejor opción es bajarse en la estación Juárez de la Línea 3 del Metro CDMX.

Al salir del Metro hay que caminar por Balderas hasta llegar a Avenida Independencia, calle en donde está el Teatro Metropólitan.

La dirección del Teatro Metropólitan es: Av Independencia 90, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06050, Ciudad de México.