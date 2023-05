Michelle Vieth celebra que deudores alimentarios no puedan seguir huyendo de sus obligaciones; ella se enfrenta a un problema de pensión alimenticia.

Recientemente una revista de circulación nacional, reveló que Michelle Vieth -de 43 años de edad- sigue peleando por la pensión alimenticia de sus hijos.

La actriz tiene cuatro hijos:

Leandro, de 17 años de edad

Michelle, de 14 años de edad

Cristian, de 8 años de edad

Selika, de 6 años de edad

Sus dos hijos mayores son fruto de su relación con el empresario Leandro Ampudia, mientras que sus hijos menores los tuvo con el torero Christian Aparicio.

Michelle Vieth (@viethmichelle)

Michele Vieth sigue luchando por las pensiones de sus hijos

Durante un encuentro con medios, Michelle Vieth reveló que aún no llega a un acuerdo con los padres de sus hijos, para que se fije una pensión alimenticia.

“Yo estoy en acuerdo con los padres de mis hijos. En el momento que se termine o se llegue a un acuerdo, ya les compartiré, pero hasta el día de hoy seguimos negociando” Michelle Vieth

Por otro lado, Michelle Vieth se alegró que ahora los deudores alimentarios, no puedan huir de sus obligaciones.

Michelle Vieth con sus hijos mayores, Leandro y Michelle (Instagram/@michellevieth )

“Creo que en nuestro país se está legislando la ley de una forma favorable para todos los deudores alimenticios y eso se me hace algo maravilloso que los padres se hagan responsables” Michelle Vieth

Michelle Vieth celebra que haya modificaciones en la ley, para que los padres no puedan huir de sus obligaciones.

Recordemos que recientemente, se modificó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y aprobó la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Esta base de datos tendrá la información de padres que no cumplan con su responsabilidad alimenticia.

El registro será consultado para realizar trámites y obtener documentos de identidad, como INE o pasaporte, entre otros.

Michelle Vieth no ha llegado a un acuerdo con sus exparejas

La actriz no ha querido revelar cómo va el acuerdo con los padres de sus hijos, para que le den pensión alimenticia.

Michelle Vieth solo contó que ya está llegando a un acuerdo con Leandro Ampudia y Christian Aparicio , padres de sus cuatro hijos.

Pero aún no existe una resolución, por lo que Michelle Vieth prefiere no dar detalles, para no entorpecer el proceso.

En 2008, Michelle Vieth fue desalojada de su casa, porque Leandro Ampudia no pagó la renta y tras separarse en 2010, dejó de hacerse cargo de los gastos de sus dos hijos.

Ahora, Michelle Vieth ha tenido que acudir a las autoridades, para que un juez determine la cantidad que deben pagar sus exparejas, para la manutención de sus hijos.