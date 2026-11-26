La actriz Zuria Vega expresó públicamente su respaldo a Sasha Sokol por la demanda legal interpuesta contra Luis de Llano, destacando que este proceso establece un importante precedente en México para combatir la impunidad.

Durante su participación en los ZYN Premios Rolling Stone en Español 2026, donde fungió como conductora, Zuria Vega aplaudió la valentía de quienes deciden denunciar actos de violencia.

Todas las mujeres que se atreven a alzar la voz son valientísimas y merecen absolutamente todo mi respeto y el de todos y todas. Zuria Vega

Asimismo, aprovechó su posición pública para abogar por la prevención del abuso sexual infantil, señalando la urgencia de atender esta problemática social y evitar la indiferencia ante las injusticias.

Zuria Vega respalda a Sasha Sokol por su valentía al denunciar a Luis de Llano

Zuria Vega expresó públicamente su respaldo a Sasha Sokol en el marco de la batalla legal que esta emprendió contra el productor Luis de Llano.

La actriz afirmó que todas las mujeres que se atreven a alzar la voz en temas de abuso son valiosas y merecen el respeto de todos.

#ZonaDeEspectáculos ¡Zuria Vega reconoce la importancia de la lucha de Sasha Sokol! 👏 La actriz habló sobre el precedente legal que marcó el caso contra Luis de Llano. ¿Qué opinó sobre este tema? 👀 #VLA, 8:55 A.M por @AztecaUno pic.twitter.com/qu4a9nsevU — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 26, 2026

Zuria Vega destacó la importancia de que los testimonios de las víctimas de violencia sean escuchados y respetados.

Enfatizó que el proceso emprendido por Sokol sentó un precedente histórico en México, abriendo camino para que otras personas afectadas por abuso puedan buscar justicia, incluso si transcurrieron varios años desde los hechos.

Zuria Vega busca utilizar su visibilidad mediática para apoyar causas sociales con las que se identifica

Durante su conversación, Zuria Vega señaló que contar con visibilidad mediática implica el deber de involucrarse en causas sociales, expresando que “la indiferencia te hace inmune a la injusticia”.

Afirmó que para ella es fundamental aprovechar su alcance en los medios y redes para respaldar causas con las que resuena profundamente.

Creo que parte de tener una plataforma y una voz y muchos seguidores o gente que me escucha, para mí es importante sumarme a las causas con las que resueno, que me parecen importantes y creo que la indiferencia te hace inmune a la injusticia. Zuria Vega

Aprovechó el espacio para visibilizar la gravedad del abuso sexual infantil en el país, señalando que la sociedad entera debe actuar frente a estas cifras.

Zuria Vega (Instagram zuriavvega / Instagram zuriavvega)

Sostuvo que la protección de niñas y niños es un problema grave que requiere la atención de toda la comunidad, destacando la urgencia de actuar ante las cifras de violencia en México.

Creo que todos tendríamos que estar ocupados, principalmente porque somos el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil. Zuria Vega

Zuria Vega expresó estas reflexiones ante los medios durante su participación como conductora en la ceremonia de los Premios Rolling Stone en Español.