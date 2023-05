Yuri la sufrió con apagón en su concierto en Irapuato; se le fue la luz en plena canción y hasta hizo “berrinche”.

La mala suerte sigue a Yuri, pues no solo ha tenido críticas por algunas de sus declaraciones contra la población LGBT, también por no llenar sus conciertos.

Recientemente, el gobierno de Irapuato, Guanajuato, realizó un concierto gratuito por el Día de las Madres y Yuri fue la atracción principal.

La cantante veracruzana se encontraba cantando sus éxitos, acompañadas de coreografías, cuando se fue la luz del lugar donde dio su concierto.

Yuri (Instagram/@oficialyuri)

“Con el Apagón ¿qué cosa sucede?” Yuri se enfurece porque se fue la luz en su concierto

Yuri, de 59 años de edad, se presentó en el Centro Histórico de Irapuato para celebrar el 10 de mayo, como parte de un evento gratuito del municipio.

El concierto iba a comenzar a las 8:00 de la noche y personas comenzaron a llegar desde horas antes para ver el espectáculo de Yuri, quien arrancó con la canción “Este es mi chico”.

La cantante se encontraba interpretando “¿Qué te pasa?”, cuando se fue la luz.

Terminando la melodía, Yuri -con tono molesto- pidió al staff del municipio que remediaran el problema de la luz, pues el lugar terminó oscuro.

“Yo quiero pedirle a las personas que me contrataron, porque creo que ustedes merecen un respeto y sobre todo las mamás que estamos festejando, necesito que pongan remedio, no hay luz. No podemos dar el show, tengo que parar el show” Yuri

Yuri estaba tan molesta, que amenazó con retirarse del concierto, pues aseguraba que era una falta de respeto para los asistentes y su equipo.

Yuri (Agencia México)

Yuri hace berrinche por la falta de luz y amenazó con no seguir cantando

Yuri, molesta, pidió al personal del gobierno de Irapuato que solucionara la falta de luz o de lo contrario, se iba a bajar del escenario.

“Si la gente de gobierno no me ayuda, me tengo que retirar. Les pido por favor que me ayuden con las plantas de luz, este público no se merece un show a medias” Yuri

Yuri aseguró que buscaba darle un show de excelencia a sus público, por lo que la falta de luz iba a entorpecer su presentación y no pensaba seguir cantando.

Al menos, hasta que le dieran una solución.

“Si no hay luz para mi gente, no Yuri. Así que le pido a la gente del gobierno que meta mano, porque esto no puede suceder” Yuri

Yuri se fue del escenario hasta que arreglaron el problema de la luz: “Este público viene a deleitarse de un buen show, no de un show a medias”.

Al final, el staff del concierto restableció la luz y después de algunos minutos, Yuri volvió al escenario para arrancar con “Amiga mía” y siguió con varios de sus éxitos.