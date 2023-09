Yolanda Andrade sigue sin diagnóstico completo tras hemorragia que casi la mata, pero ha ido mejorando.

La vida se complicó para Yolanda Andrade desde abril, después de que fuera hospitalizada por una hemorragia.

Durante su estancia en el hospital, Yolanda Andrade -de 51 años de edad- informó a sus fans de su salud y se empezó a especular sobre sus problemas de salud.

Se supo que la conductora padecía un aneurisma cerebral y eso provocó que tenga sensibilidad a la luz, por lo que ahora usa un parche en el ojo izquierdo.

Tras permanecer varias semanas en el hospital, Yolanda Andrade pudo retomar sus actividades y sigue bajo cuidado médico.

En un encuentro con reporteros, Yolanda Andrade fue cuestionada sobre el diagnóstico que le dieron los doctores sobre sus problemas de salud.

La conductora contó que tiene varios médicos, los cuales le han diagnosticado tantas cosas que no sabe específicamente lo que tiene.

“Muchos (diagnósticos) el que dios diga y el más rápido, ya estoy mejorando” dijo Yolanda Andrade, quien no quiso revelar la enfermedad que la llevó al hospital.

Yolanda Andrade ha mencionado que tiene un aneurisma cerebral, pero dio a entender que tiene otros padecimientos de los cuales ya se está recuperando.

Los últimos meses han provocado que Yolanda Andrade reflexione sobre lo frágil que es la vida y cómo todo puede cambiar de la nada.

Yolanda Andrade contó que su enfermedad se manifestó después de un día de trabajo, pues comenzó a tener un sangrado.

“Hay tantas cosas, hay un antes y un después. De pronto uno se preocupa por detalles y ya cuando te pasan episodios inesperados, lo que a mí me sucedió, de la nada fue un día que fui a grabar y tuve un sangrado, y así me cambió la vida”

La salud de Yolanda Andrade la hizo replanteares sus prioridades y entendió que lo inesperado puede llegar en cualquier momento.

Yolanda Andrade reflexionó sobre su vida y agradece haber recibido tanto cariño de sus compañeros, y amigos.

Pero las palabras que más le han resonado, fueron las que le dijeron sus amigas de Pandora.

“Mayte me dijo algo que sí me movió, porque dice: ‘Tú eres todo terreno’ y yo me sentía muy mal y después dije, pues claro yo soy todo terreno”