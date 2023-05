Yolanda Andrade se sigue recuperando y volverá a trabajar muy pronto, dice Montserrat Oliver, su amiga y compañera de conducción.

Hace algunos días, Yolanda Andrade, de 51 años de edad, tuvo que ser hospitalizada por problemas de salud debido a una fuerte hemorragia.

Yolanda Andrade tuvo que confesar que es debido a que tiene 7 años viviendo con un aneurisma cerebral.

La famosa confesó haber pensado que moriría, pues estuvo grave e internada en el hospital y continúa en evaluación médica.

Hasta el momento sigue estable y recuperándose para continuar con sus proyectos laborales, uno de ellos, es seguir la conducción de “Montse y Joe”.

Yolanda Andrade dio a conocer su hospitalización por el problema de salud que ha padecido 7 años, fanáticos siguen en espera de conocer su estado de salud.

Uno de los rumores con los que ha sido relacionada, es que debido a su salud dejaría el programa de “Montse y Joe”, que ha sido un éxito desde el 2007.

Pero su compañera y amiga, Montserrat Oliver, desmiente este hecho y dice que ella se sigue recuperando y es por eso que no ha podido regresar al programa .

“Sigue haciéndose estudios en el hospital. Ya está mejor, pero aún no la han dejado salir y por eso no está con nosotros hoy. No es que haya dejado el programa. No es que no la queramos, pero necesitamos que se recupere, para que ella esté aquí con nosotros”

Montserrat Oliver