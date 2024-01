Yolanda Andrade se quedó sin palabras cuando una vidente le reveló su oscuro futuro.

Desde abril de 2023, Yolanda Andrade se ha enfrentado a problemas de salud tras padecer un aneurisma cerebral.

La conductora ya se reintegró a sus actividades en su programa Montse & Joe y ahí ha hecho varios descubrimientos espirituales.

Yolanda Andrade -de 52 años de edad- ha mencionado que está abierta a usar otros tipos de “sanación”, además de la medicina convencional.

Es por eso que se ha sometido a “curaciones espirituales” y no descartó someterse a un ritual de sanación que le propuso Jaime Maussan.

Ahora, una astróloga reveló que le depara el futuro a Yolanda Andrade y hasta ella se sorprendió.

Durante una emisión de Montse & Joe, tuvieron de invitada a la astróloga conocida como “La güera de las estrellas”.

La vidente hizo una lectura del tarot a las conductora y reveló detalles de la vida de Yolanda Andrade.

“Pasaste por una situación muy dura, aquí está el rayo, la catástrofe. Ahora estás encontrando una nueva Yolanda, una nueva yo, peor no puedes comprender el por qué”

Yolanda Andrade escuchaba atenta la predicción y confirmó que había vivido momentos muy complicados.

Más que predecir malas situaciones, la astróloga hizo una reflexión sobre la personalidad de Yolanda Andrade y su relación con su exterior.

“Puedes ser una persona directa y honesta, y las personas no aceptan la realidad y eso es lo que te detiene (...) No importa lo que lo demás digan o no digan, tú sabes cuál es tu historia”

La güera de las estrellas