Yolanda Andrade -de 52 años de edad- ha preocupado a familiares y amigos con sus últimos mensajes en donde se despide.

Luego de un año de tratamiento bajo el diagnostico de aneurisma cerebral, Yolanda Andrade sufrió una recaída de salud, que aparentemente la tendrían en recuperación.

La conductora ha estado ausente en redes sociales, pero recién compartió un video que ha dividido opiniones entre sus seguidores y seres queridos.

A pesar de que Yolanda Andrade mostraba mejoría tras haber sufrido un aneurisma cerebral, se vio obligada a suspender algunos de sus compromisos laborales y personales debido a su estado de salud.

Yolanda Andrade se encuentra delicada de salud desde el pasado 17 de abril, ya que presentó malestares relacionados con el aneurisma cerebral que padece.

Por ello, la conductora se ha ausentado en el programa “Montse & Joe”, así como frenó sus compromisos laborales para descansar en casa.

Sin embargo, Yolanda Andrade ha generado gran preocupación entre sus seguidores tras compartir mensajes en los que aparentemente se despide de sus seguidores, amigos y familia.

Yolanda Andrade compartió un video en su cuenta de Instagram haciendo una señal de “adiós”, pidió guardar silencio con sus manos y mandó un beso.

Todos estos elementos preocuparon a sus seguidores, pues consideraron que fue un especie de mensaje de despedida.

Incluso, varios se atrevieron a cuestionar a la conductora en comentarios.

Tras la preocupación que desató, Yolanda Andrade subió un video en sus historias de Instagram donde mostró que se encuentra estable y al pendiente de su cuerpo.

Yolanda Andrade ha dado señales preocupantes sobre su salud después de sufrir una recaída, compartiendo mensajes angustiantes en redes sociales.

En este sentido, Montserrat Oliver -de 58 años de edad- manifestó su incomodidad por las recientes publicaciones en redes sociales.

“Ay ya, sí, me chocan sus videos, yo no sé por qué hace esas cosas, no, no la he regañado, pero ya que me recordaste ahorita le voy a hablar y la voy a regañar, pero no, nada que ver, todo bien gracias a Dios”

Monserrat Oliver