Yeri Mua, una de las influencers más cotizadas de México, se hizo pipí en el Carnaval de Tihuatlán, acto que fue captado en videos que ya son virales en TikTok y otras redes.

¿Qué explicación dio a tan bochornosa situación? Yeri Mua, la blogger de belleza que fue reina del Carnaval de Veracruz, contó a detalle qué la orilló a semejante acto.

Yeri Mua afirmó en un breve video que lo sucedido le produjo “cruda moral”, pero comom casi todo lo que le pasa en la vida, ya la superó y está lista para nuevas experiencias.

“Me tuve que orinar en el carrito”: Yeri Mua explica el motivo de su ‘cruda moral’

El fin de semana pasado, Yeri Mua participó en el Carnaval de Tihuatlán, Veracruz, bailando y animando a los asistentes a bordo de un carro alegórico.

Sin embargo, el recorrido fue tan largo que Yeri Mua no pudo evitar que su cuerpo le exigiera expulsar los litros y litros de cerveza que ingirió en el trayecto.

“Tengo una cruda moral bien gacha porque anoche no tenía mucha opción y me tuve que orinar en el carrito”, reconoció en una historia de Instagram.

Yeri Mua fue tan honesta al hablar de lo que le sucedió en el carnaval de Tihuatlán, que así sin filtros como suele ser, confesó: “me oriné como tres veces, o sea, yo andaba bien miona”.

Yeri Mua (Instagram/@yerimua )

Yeri Mua confiesa: “oriné casi todo el carro”

Yeri Mua dijo que durante el trayecto bebió mucha cerveza, porque así tenía que ser. Lo malo del asunto es que no tuvieron la precacución de conseguirle algo en qué orinar.

“Como teníamos que ir tomando a fuerzas, pues orinaba, así como tomaba orinaba y me hice como tres veces, niñas. Lo peor es que oriné casi todo el carro”, reconoció.

Lo más penoso de todo, dijo Yeri Mua, es que sus constantes fugas de orina ensuciaron mucho el carro alegórico que la transportó por las calles de Tihuatlán.

Fue así que lo único que se le ocurrió a Yerin Mua para sacudirse un poco e bochorno fue ofrecer disculpas a los afectados:

“¡Ay, dejé un charcote! ¡Ay no!, me da mucha vergüenza, disculpen los dueños del carrito en el que me subí”, concluyó la influencer.