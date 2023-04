Yeri Mua revela la ‘importante’ razón por la que se embarazaría ¿de Naim Darrechi? La influencer tiene claro el por qué pronto podría convertirse en madre.

El miércoles 19 de abril, el programa Hoy sorprendió a sus televidentes al tener de invitada a Yeri Mua -de 20 años de edad-.

Yeri Mua se mostró muy feliz de estar en Hoy, por lo que no dudó en hablar sobre las diferentes polémicas que ha protagonizado; incluso, se proclamó la nueva “mujer escándalo”.

En su conversación, Yeri Mua reafirmó que desea estar embarazada por una importante razón, ¿será que quiere formar una familia con Naim Darrechi, de 21 años de edad?

Yeri Mua se ha convertido en una de las influencers más controversiales debido a las diferentes polémicas que ha protagonizado.

Este miércoles sorprendió a sus seguidores al revelar que estaría en el programa Hoy. Desde el foro, la influencer se mostró muy feliz.

Durante su participación, Yeri Mua habló desde su polémica expareja ‘El Paponas’, hasta la supuesta infidelidad de su padre con una empleada doméstica.

Sin embargo, una de las declaraciones con las que sorprendió a los televidentes, es que quiere embarazarse por una importante razón.

Yeri Mua señaló que ya se encuentra acostumbrada a las críticas que recibe en las redes sociales, incluso recordó una de las frases de Niurka.

Sebastián Reséndiz señaló que Yeri Mua era la nueva Niurka por lo escandalosa, a lo que la influencer afirmó que sí.

Yeri Mua también habló sobre las cirugías que se ha realizado e incluso confesó que tiene planeado hacerse una más.

En su intervención, Yeri Mua puntualizó que quería hacerse otra liposucción. De inmediato, los conductores de Hoy le señalaron que no la necesitaba.

Yeri Mua confesó que quería tener más cadera y ya había intentado de todo para aumentarla.

Fue en ese momento que Yeri Mua confesó que estaba dispuesta a embarazarse con tal de que le crezca la cadera.

“Yo me voy a embarazar y que me crezca la cadera así, si no es a las buenas a las malas”

Yeri Mua