Yeri Mua, de 20 años de edad, lamenta que la nueva inseguridad que la mortifica no la pueda arreglar con cirugías.

Mientras hay gente que se niega rotundamente a ingresar a un quirófano, para la exitosa influencer Yeri Mua este es uno de sus mejores aliados de belleza.

Y es que, con tal de lucir como siempre ha deseado, Yeri Mua ha ingresado al menos cinco veces al quirófano, lo que a la postre la ha ayudado a impulsar su carrera.

Por eso, ahora Yeri Mua se ha mostrado decepcionada, pues confesó que tiene una nueva inseguridad que no se puede arreglar con cirugías y mucho menos con maquillaje.

Fue en sus historias de Instagram donde Yeri Mua reveló el martes 23 de mayo que tiene “una nueva inseguridad desbloqueada que no se arregla con ninguna cirugía”.

Instantes después, Yeri Mua convocó a sus seguidores a una transmisión en vivo para hablarles sobre “algo turbio” que le salió. ¿Eso fue lo que le provocó inseguridad?

En el live, Yeri Mua mostró que en la palma de una de sus manos le salió una especie de grano que al principio creyó era herpes.

A lo largo de la transmisión, sus seguidores le dijeron que era una ampolla, un callo o un mezquino .

Pero Yeri Mua no precisó a qué se debía, lo que sí dejó claro es que ese no es el motivo de su nueva inseguridad.

Yeri Mua dijo que descubrió una nueva inseguridad en las clases de pole dance a las que está acudiendo.

“¿Saben de qué me di cuenta? De que tengo los brazos más largos que mis piernas. Vean, tengo mis brazos demasiado largos y no me gusta”.

Yeri Mua afirmó que sus brazos no son acordes con el tamaño de su cuerpo y reprochó que sus extremidades superiores crecieran más que las inferiores.

Yeri Mua dijo sentirse tan mal con esta situación que ya se ha vuelto una nueva inseguridad en su vida:

“No me gusta, me causa inseguridad y no me había percatado de eso hasta ahorita que estoy practicando pole dance, me doy cuenta de que mis brazos están más largos que mis piernas, es como una nueva inseguridad desbloqueada”.

Yeri Mua